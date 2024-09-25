Пауло Фонсека сохранил работу в «Милане» благодаря победе над «Интером» Юлия СавельеваВ минувшие выходные в итальянской Серии А состоялось классическое противостояние «Милана» и «Интера», делящих один стадион.
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