Правда ли, что высокие мужчины успешнее, чем низкие?

Вы ведь слышали, что высокие мужчины зарабатывают больше денег, чем низкорослые? Правда ли это? Если да, то что можно с этим сделать?Как человек невысокого роста (мой рост — 173см), я оценил свой гардероб как для работы, так и для развлечений.