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«iDeaWay»

2 подписчика

Правда ли, что высокие мужчины успешнее, чем низкие?

Правда ли, что высокие мужчины успешнее, чем низкие?

Вы ведь слышали, что высокие мужчины зарабатывают больше денег, чем низкорослые? Правда ли это? Если да, то что можно с этим сделать?Как человек невысокого роста (мой рост — 173см), я оценил свой гардероб как для работы, так и для развлечений.

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