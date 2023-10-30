Шойгу: Запад пытается обосновать появление сил НАТО в Азии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что концепция Запада о "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" призвана обосновать появление в Азии сил Североатлантического альянса.
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