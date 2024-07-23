Яссы (WTA). 2-й круг. Паке сыграет с Уолтер, Аванесян встретится с Мартич, Мирра Андреева – с Саснович

Сетка турнира здесь. UniCredit Iasi Open Яссы, Румыния 21 – 26 июля 2024 WTA 250 Призовой фонд – 232 244 евро Открытые корты, грунт Второй круг Элина Аванесян (Россия) Петра Мартич (Хорватия) Дата проведения 23 июля, 12.
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