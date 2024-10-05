Александру Михайлову исполнилось 80 лет

Сегодня, 5 октября, исполнилось 80 лет заслуженному и народному артисту РСФСР, президенту Забайкальского международного кинофестиваля, руководителю актерской мастерской во ВГИКе, певцу, режиссеру и популярному советскому и российскому актеру театра и кино Александру Михайлову.