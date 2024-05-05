Кириенко посетил школу и дворец культуры в ЛНР

Скриншот видео Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Дворец культуры имени Свердлова и школу № 6 имени Героев 203-й стрелковой Запорожско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в Свердловске ЛНР.
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