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Кириенко посетил школу и дворец культуры в ЛНР

Кириенко посетил школу и дворец культуры в ЛНР

Скриншот видео Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Дворец культуры имени Свердлова и школу № 6 имени Героев 203-й стрелковой Запорожско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в Свердловске ЛНР.

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