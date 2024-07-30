Постпред Крыма Мурадов: на Западе сформировался антирусский нацизм

На Западе сформировался серьезный компонент политики - антирусский нацизм. Такое мнение высказал профессор МГИМО, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе форума "Русский мир" в Севастополе, передает РИА Новости.
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