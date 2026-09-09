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Нейтральность XRP ограничивает возможности Ripple изменить его финансовую роль

Нейтральность XRP ограничивает возможности Ripple изменить его финансовую роль

Ripple не может самостоятельно изменить фундаментальную природу XRP простыми заявлениями или корпоративными решениями.

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