Коронавирусные ограничения в Питере продлены до 31 декабря 2023 года.Соответствующее постановление подписано губернатором СПб Александром Бегловым, действительным государственным советником Российской Федерации I класса, заслуженным строителем РФ, уроженцем Баку, награждённым орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.