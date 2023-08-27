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Беглов продлил COVID-ограничения в Санкт-Петербурге до конца года

Беглов продлил COVID-ограничения в Санкт-Петербурге до конца года

Коронавирусные ограничения в Питере продлены до 31 декабря 2023 года.Соответствующее постановление подписано губернатором СПб Александром Бегловым, действительным государственным советником Российской Федерации I класса, заслуженным строителем РФ, уроженцем Баку, награждённым орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.

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