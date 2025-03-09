Россиянин Анкалаев победил бразильца Перейру и стал чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев победил представителя Бразилии Алекса Перейру в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе.
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