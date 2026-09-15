В России ответили на выпады главы МИД Польши Сикорского: "Двух бригад хватит"

В Польше вновь пригрозили Москве, заявив о быстрой победе Варшавы в случае конфликта. В ответ в Госдуме России сказали, что для взятия Варшавы хватило бы двух бригад.
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Варшава как- то уж была в составе Российской империи, может вернуть обратно ?