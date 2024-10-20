Бизнес России начал подготовку к «Черной пятнице» и Всемирному дню шопинга

В России предприниматели активизировались в преддверии «Черной пятницы» и Всемирного дня шопинга 11 ноября, что привело к значительному росту объемов межрегиональных грузоперевозок к складам и пунктам выдачи маркетплейсов в третьем квартале.
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