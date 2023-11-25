Хаматову вышвырнули из ресторана в Риге за русскую речь

В заведении отказались обслуживать актрисуЗлоключения Чулпан Хаматовой в Латвии продолжаются: после того, как у нее появились на новой работе проблемы из-за незнания местного языка (изначально звезду приняли в Новый Рижский театр), возникла проблема с персоналом одного из ресторанов Риги.