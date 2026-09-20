Мария Захарова заявила об исчезновении слова "дружба" в речах Запада

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что слово "дружба" исчезло из речей Запада, подводя итоги Международного фестиваля молодежи.
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