АЛЕКСЕЙ ЧАДАЕВ. ПРО КУРСКИЙ КРИЗИС БЕЗ ЭМОЦИЙ

Natalija Osminina

Странно, что Вы не задались этим вопросом ровно 2.5 года назад, когда СВО пошло на Гостомель, пойманная на крючок ГУР и МИ6: развели они ГРУ и ФСБ как малых детей на английскую провокацию на "грязные бомбы". Выманили таки на Украину. Играли с ФСБ, как кошка с мышкой делом Медведчука, операцией "Трест2"))) И где же был ГРУ?))) Наверное пончики жрали вместе с генералами МО?)) Уже в экран не влезают ныне арестованные. И где же был главный разведчик Путин? Всё проспал, после трудовых будней переговоров с "непартнерами"? Верит он им на слово.. все же видели концентрацию ВСУ на границе с Курской облстью, но Остин убеждал Путина, что волноваться не стоит, все под американским контролем. Надо лишь немного подождать, потерпеть и скоро из рукава фокусника Байдена родится новый договорняк с Россией!! И все разрешится мирно ко всеобщей удовлетоворенности: "это -нам, это -вам, это - нам, и это тоже нам, и это опять нам". Потому что смысл этого договорняка был в том, что России - 4 области и Крым, а американцам - вся остальная Украина. Она же ими куплена, за все заплачено.