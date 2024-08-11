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АЛЕКСЕЙ ЧАДАЕВ. ПРО КУРСКИЙ КРИЗИС БЕЗ ЭМОЦИЙ

АЛЕКСЕЙ ЧАДАЕВ. ПРО КУРСКИЙ КРИЗИС БЕЗ ЭМОЦИЙ

Волна ахтунга по Курской области чуть поутихла, и можно поговорить спокойно. В предыдущие дни старался не участвовать в кошачьем концерте, но много фиксировал в стол.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Странно, что Вы не задались этим вопросом ровно 2.5 года назад, когда СВО пошло на Гостомель, пойманная на крючок ГУР и МИ6:  развели они ГРУ и ФСБ как малых детей на английскую провокацию на &quot;грязные бомбы&quot;. Выманили таки на Украину. Играли с ФСБ, как кошка с мышкой делом Медведчука, операцией &quot;Трест2&quot;))) И где же был ГРУ?))) Наверное пончики жрали вместе с генералами МО?)) Уже в экран не влезают ныне арестованные.  И где же был главный разведчик Путин? Всё проспал, после трудовых будней переговоров с &quot;непартнерами&quot;?  Верит он им на слово.. все же видели концентрацию ВСУ на границе с Курской облстью, но Остин убеждал Путина, что волноваться не стоит,  все под американским контролем. Надо лишь немного подождать, потерпеть и скоро из рукава фокусника Байдена родится новый договорняк с Россией!! И все разрешится мирно ко всеобщей удовлетоворенности: &quot;это -нам, это -вам, это - нам, и это тоже нам, и это опять нам&quot;. Потому что смысл этого договорняка был в том, что России - 4 области и Крым, а американцам - вся остальная Украина. Она же ими куплена, за все заплачено.
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8 час.
Александр Шентябин
Автор явно поторопился со своими &quot;выводами&quot;. Он только разбудил &quot;спящих&quot;, которые в радостном порыве продемонстрировали (в своих комментах) то, что  им снилось в предыдущие ночи (а может быть и дни, но после употребления стимулирующих биохимических средств). Это называется &quot;выпердился&quot;!
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Natalija Osminina
А по-моему хорошо написал. А почему он поторопился и почему выпендрился?
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