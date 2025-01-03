Депутат Шеремет раскритиковал заявление Подоляка о России

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал нацистским мышлением заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Россия должна заплатить "высокую цену".
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