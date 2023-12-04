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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперт рассказал, что такое мисселинг и как от него защититься

Эксперт рассказал, что такое мисселинг и как от него защититься

С предоставлением не тех услуг, которые нам нужны, сталкивался почти каждый Член совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей Михаил Мамута рассказал о том, что такое мисселинг и как защитить себя от него.

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