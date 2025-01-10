FPV-дрон центра "Рубикон" уничтожил танк ВСУ в Курской области в условиях РЭБ

Расчет FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий министерства обороны РФ "Рубикон" уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, несмотря на работу средств РЭБ противника.
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