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Сергачев об Овечкине: «Поднял НХЛ и вывел ее на новый уровень. Если это последний сезон, то нужно его проводить с почестями»

Защитник « Юты » Михаил Сергачев прокомментировал новый договор Александра Овечкина с « Вашингтоном ».

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