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Врач Маруфиди: травма молочного зуба может повредить будущие коренные зубы

Врач Маруфиди: травма молочного зуба может повредить будущие коренные зубы

При повреждении молочных зубов могут пострадать зачатки постоянных, которые расположены под ними. Травма может вызвать воспаление и смещение костной ткани, что и оказывает негативное влияние на будущие постоянные зубы, рассказала "Газете.

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