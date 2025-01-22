Пентагон послал сигнал Киеву — для Украины началась перезагрузка: Свежая сводка с фронтов СВО

Журналист Бочкала утверждает, что в Пентагоне уволили всех сотрудников, отвечающих за УкраинуУкраинский журналист Роман Бочкала получил информацию, что в США уволены или отстранены все сотрудники Минобороны, причастные к работе с Украиной.