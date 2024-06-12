Глава Rheinmetall: поставки оружия Украине иссякают из-за отсутствия бюджета

Вооружения хватит на 6-12 месяцев Вооружения Запада хватит Киеву лишь на срок от 6 до 12 месяцев, поставки иссякают из-за отсутствия бюджета, заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер на конференции по восстановлению Украины, передает издание «Царьград».
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