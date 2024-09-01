В Минобороны сообщили детали подвига майора Уелина

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО. Старший сержант Владимир Рощупкин обнаружил вражеский беспилотник, который приближался к нашим позициям и подавил его с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
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