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В Минобороны сообщили детали подвига майора Уелина

В Минобороны сообщили детали подвига майора Уелина

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО. Старший сержант Владимир Рощупкин обнаружил вражеский беспилотник, который приближался к нашим позициям и подавил его с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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life style
Вот и новое приличное слово: ATACMS были уелены!
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