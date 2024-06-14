Используем картошку вместо теста. Раскладываем на противень и за 10 минут превращаем в рулет

Картошка настолько универсальный овощ, что при желании ее можно использовать даже вместо теста. Стоит только нарезать картофель потоньше и разложить на противень, затем добавить начинки и уже через 10 минут можно будет звать всех к столу.
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