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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Используем картошку вместо теста. Раскладываем на противень и за 10 минут превращаем в рулет

Картошка настолько универсальный овощ, что при желании ее можно использовать даже вместо теста. Стоит только нарезать картофель потоньше и разложить на противень, затем добавить начинки и уже через 10 минут можно будет звать всех к столу.

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