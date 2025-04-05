В ходе первого авиаоблета экологи обнаружили 150 нарушений в Татарстане

Автор: Наталья РыбаковаВ ходе первого авиаоблета, проведённого экологами Татарстана в связи со стартом санитарно-экологического двухмесячника, было обнаружено 150 нарушений, большинство которых — несанкционированные свалки.
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