В мотострелковом соединении ВВО в Забайкалье мобилизованные военнослужащие приняли участие в ночных занятиях по огневой подготовке

На войсковом стрельбище полигона военнослужащие отработали нормативы по подготовке стрелкового оружия к бою и выполнили упражнения подготовительных стрельб из автоматов и пулеметов по неподвижным мишеням с места, а также по появляющимся мишеням со сменой огневой позиции.
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