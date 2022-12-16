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В мотострелковом соединении ВВО в Забайкалье мобилизованные военнослужащие приняли участие в ночных занятиях по огневой подготовке

В мотострелковом соединении ВВО в Забайкалье мобилизованные военнослужащие приняли участие в ночных занятиях по огневой подготовке

На войсковом стрельбище полигона военнослужащие отработали нормативы по подготовке стрелкового оружия к бою и выполнили упражнения подготовительных стрельб из автоматов и пулеметов по неподвижным мишеням с места, а также по появляющимся мишеням со сменой огневой позиции.

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