Record pump prices: funds buy gasoline, sell crude RBOB Gasoline Futures NYMEX_DL:RB1! Nightbricks US drivers paid a record for gasoline in September, and the futures market shows where the squeeze really sits.
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