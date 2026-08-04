Сара Вагенкнехт призвала Германию прекратить поставки оружия Украине и начать переговоры с Россией

Сара Вагенкнехт, основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW), выступила с призывом к правительству Германии отказаться от поставок вооружений Украине и начать реальный переговорный процесс с Россией для прекращения конфликта.
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