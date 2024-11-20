Экс-замглавы Минобороны Иванову ужесточили обвинение

САША ЛЕПАЕВ

за такие деяния только высшая мера наказания положена. а с им еще цацкаются жалеют. тянут резину хотят от него наверное что то поиметь. на площадь и прилюдно повешать. и так поступать и с остальными казнокрадами.такая страна а наказание смешные. для простых граждан суровее чем для убийц и казнокрадов и террористов.