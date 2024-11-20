Допрос экс-замминистра обороны Тимура Иванова и предъявление нового обвинения его экс-подчиненному Антону Филатову следствие планирует в ближайшее время.
Экс-замглавы Минобороны Иванову ужесточили обвинение
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
за такие деяния только высшая мера наказания положена. а с им еще цацкаются жалеют. тянут резину хотят от него наверное что то поиметь. на площадь и прилюдно повешать. и так поступать и с остальными казнокрадами.такая страна а наказание смешные. для простых граждан суровее чем для убийц и казнокрадов и террористов.
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