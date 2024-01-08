Определились все участники плей-офф в сезоне НФЛ

По итогам заключительного тура регулярного сезона НФЛ стали известны все 14 участников плей-офф. После неожиданного поражения «Джексонвилл Джегуарс» от «Теннесси Тайтенс» дивизион Юг АФК выиграли «Хьюстон Тексанс».
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