Новоуральская полиция направила в суд дело о «мебельной» мошеннице

Следователями новоуральской полиции окончено расследование уголовного дела возбужденного по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшему) в отношении местного продавца мебели.
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