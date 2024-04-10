Переход в наступление: автопром Китая захватывает Европу

Шесть месяцев назад Майкл Сюй, глава европейского подразделения BYD, заявил, что к концу этого десятилетия китайский производитель электромобилей класса люкс планирует войти в тройку крупнейших продавцов автомобилей в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии