CNN: Трамп и Путин не будут считаться с Зеленским на переговорах

Президент Украины больше не является «непреодолимой фигурой» Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп не будут ориентироваться на Владимира Зеленского при обсуждении завершения украинского конфликта.
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