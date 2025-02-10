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Петербургский дневник

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CNN: Трамп и Путин не будут считаться с Зеленским на переговорах

CNN: Трамп и Путин не будут считаться с Зеленским на переговорах

Президент Украины больше не является «непреодолимой фигурой» Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп не будут ориентироваться на Владимира Зеленского при обсуждении завершения украинского конфликта.

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