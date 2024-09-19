English Open 2024: Нил Робертсон и Марк Аллен вышли в 1/8 финала

Нил Робертсон обыграл Шона Мерфи, а Марк Аллен нанес поражение Люй Хаотяню в 1/16 финала на турнире English Open 2024 в Брентвуде, сообщает WST Нил Робертсон (фото: WST)Все Новости и результаты English Open 2024 English Open 2024.
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