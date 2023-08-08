Срок действия зернового соглашения истёк 17 июля 2023 года. Столкнувшись с сильным давлением с целью вернуться к соглашению, российские власти заявили, что не вернутся, если их требования не будут выполнены.
Эрдоган не будет вести «игру с Зеленским» против Путина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
6324362 Елен
не надо Путину туда летать)если так печет у эрдогана,пусть сам едет к нему на поклон,но сначала заплатит за нарушение договоров,,,,
Ответить
1 час.
Tatyana Zaytseva
Согласна. Это вражеская территория.
Ответить
1 час.
НН
Надежда Никитина
Брехня. Мы не заявляли, что ВВП тужа поедет. Автор приврал.
Ответить
56 мин.
Свежие комментарии