Рангник о голевой атаке «Атлетико»: «На Эланге точно был фол, но судьи посчитали по-другому»

Ральф Рангник считает, что «Атлетико» забил «Манчестер Юнайтед» с нарушением правил. Главный тренер манкунианцев высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, первая игра – 1:1).

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