Спасти телескоп Swift не удалось: ученые оценили, когда и где он может упасть на Землю

Иллюстрация художника, изображающая встречу космического аппарата LINK компании Katalyst Space Technologies с космическим телескопом Swift на орбите / © NASA Обсерватория имени Нила Герелса Swift была выведена на околоземную орбиту в ноябре 2004 года.
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