Происшествия

5 подписчиков

В Калуге сотрудниками полиции у местного жителя изъято более двух килограммов марихуаны

В Калуге сотрудниками полиции у местного жителя изъято более двух килограммов марихуаны

Сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по г. Калуге была получена оперативная информация о возможной причастности к противоправной деятельности 43-летнего местного жителя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх