«Интер» отстает от «Милана» на 6 очков при игре в запасе, от «Наполи» – на 3

«Милан» увеличил отрыв от действующего чемпиона Италии после матчей 30-го тура Серии А. Команда Стефано Пиоли обыграла «Кальяри» (1:0), в то время как «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1).
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