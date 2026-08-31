Все, сидевшие на заднем сиденье джипа, погибли

Водителю скорей всего стало плохо, и машина на полном ходу резко съехала в кювет перевернувшись. О дорожно-транспортном происшествии случившемся накануне на трассе «Таврида» в Крыму сообщили в местной Госавтоинспекции: «около 08:50 на автодороге «Таврида» в направлении г.
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