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Аргументы недели

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Все, сидевшие на заднем сиденье джипа, погибли

Все, сидевшие на заднем сиденье джипа, погибли

Водителю скорей всего стало плохо, и машина на полном ходу резко съехала в кювет перевернувшись. О дорожно-транспортном происшествии случившемся накануне на трассе «Таврида» в Крыму сообщили в местной Госавтоинспекции: «около 08:50 на автодороге «Таврида» в направлении г.

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