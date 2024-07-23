Доцент Волокитина: творог не стоит есть людям с болезнями почек и печени

Употребление слишком большого количества творога может привести к перевозбуждению нервной системы. Об этом сообщила доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина в беседе с РИА «Новости».
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