Доцент Волокитина: творог не стоит есть людям с болезнями почек и печени

Употребление слишком большого количества творога может привести к перевозбуждению нервной системы. Об этом сообщила доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина в беседе с РИА «Новости».