НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FTimes

239 подписчиков

Аптека приедет в деревню: с 1 сентября в России стартует эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах

Аптека приедет в деревню: с 1 сентября в России стартует эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах

Аптека приедет в деревню: с 1 сентября в России стартует эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах Елена ГалицкаяС 1 сентября 2026 года в России начнётся новый эксперимент в сфере розничной торговли лекарственными препаратами.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым