Аптека приедет в деревню: с 1 сентября в России стартует эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах Елена ГалицкаяС 1 сентября 2026 года в России начнётся новый эксперимент в сфере розничной торговли лекарственными препаратами.
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