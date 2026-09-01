Аптека приедет в деревню: с 1 сентября в России стартует эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах Елена ГалицкаяС 1 сентября 2026 года в России начнётся новый эксперимент в сфере розничной торговли лекарственными препаратами.