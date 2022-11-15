NaukaTeh

42 подписчика

Почему же теперь они стали носить какие-то пластиковые открытые шлемы, которые с презрением опытные спецы называют

Почему же теперь они стали носить какие-то пластиковые открытые шлемы, которые с презрением опытные спецы называют

﻿﻿Опытный спецназ любой страны выделяется в первую очередь подготовкой. Истребители накопили многолетний опыт, и по армейским меркам их количество буквально ничтожно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх