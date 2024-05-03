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«Привет, меня зовут Адам». Сяо Хим Фа по-русски обратился к зрителям в трансляции

Бронзовый призер чемпионата мира-2024 провел трансляцию в соцсетях, где отвечал на вопросы зрителей. «Привет, меня зовут Адам.

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