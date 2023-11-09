Грудные импланты спасли жизнь мужчине, лишившемуся легких

Врачи из Чикаго спасли жизнь мужчине с помощью необычной экстренной процедуры. Пациент, куривший по пачке в день с 20 лет, несколько лет назад перешел с табака на вейпинг, считая, что это более здоровая альтернатива.
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