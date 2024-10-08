Отцу Филиппа Киркорова запретили управлять автомобилем

Это связано с приемом лекарств, побочные эффекты которых делают вождение и другие действия, требующие высокой концентрации, небезопасными Бедросу Киркорову, 92-летнему отцу поп-звезды Филиппа Киркорова, запретили управлять автомобилем.
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