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Петербургский дневник

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Отцу Филиппа Киркорова запретили управлять автомобилем

Отцу Филиппа Киркорова запретили управлять автомобилем

Это связано с приемом лекарств, побочные эффекты которых делают вождение и другие действия, требующие высокой концентрации, небезопасными Бедросу Киркорову, 92-летнему отцу поп-звезды Филиппа Киркорова, запретили управлять автомобилем.

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