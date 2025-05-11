Педагогов челябинского лицея наказали за поножовщину на уроке

В Челябинске привлекли к ответственности педагогов, прозевавших поножовщину в школе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сотрудников школы наказали за ЧП, произошедшее в январе текущего года в лицее в Курчатовском районе Челябинска.