Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия в Сирии поимела свой гешефт – эксперт

Россия в Сирии поимела свой гешефт – эксперт

Россия не оказалась в проигрыше от происходящего в Сирии. Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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