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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новичок «МЮ» Йоро выбыл на 3 месяца из-за травмы, Хейлунд – на 6 недель. Рэшфорд получил повреждение в игре с «Бетисом»

Оба футболиста были заменены по ходу товарищеского матча с «Арсеналом» (1:2). Sky Sports сообщает, что 18-летний Йоро, перешедший за 62 миллиона евро из «Лилля», получил перелом плюсневой кости и пропустит около трех месяцев.

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