Новичок «МЮ» Йоро выбыл на 3 месяца из-за травмы, Хейлунд – на 6 недель. Рэшфорд получил повреждение в игре с «Бетисом»

Оба футболиста были заменены по ходу товарищеского матча с «Арсеналом» (1:2). Sky Sports сообщает, что 18-летний Йоро, перешедший за 62 миллиона евро из «Лилля», получил перелом плюсневой кости и пропустит около трех месяцев.