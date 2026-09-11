Министр по делам ветеранов Ким: Канада передаст $28,9 млн украинским ветеранам

Канада выделила 40,1 млн канадских долларов (примерно $28,9 млн) для нового международного мультидонорского фонда, направленного на поддержку ветеранов.
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